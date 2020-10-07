В Орле тепло начало поступать в жилые дома Фото: Архив "КП"

В Орле во всю идет отопительная компания. Еще в понедельник, 5 октября, в областном центре тепло поступило в школы, детские дома, больницы и социальные учреждения с постоянным пребыванием людей. С сегодняшнего дня началось подключение жилого фонда.

Одним из первых домов, котором потеплели батареи, стал аварийный дом №15 по Кромскому шоссе. Хотя уже несколько лет у него управляющей кампании, за процесс подготовки и подключения теплоносителя здесь отвечает МУП «ЖРЭП (з)».

- В рамках подготовки дома №15 по Кромскому шоссе к отопительному периоду 2020-2021 годов проведена ревизия запорной арматуры, промывка и гидравлические испытания системы отопления. В настоящий момент дом уже получил теплоноситель, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.