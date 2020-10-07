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В Орле следком проверит должностных лиц, подписавших акты приемки "титаника"

Сейчас проводится доследственная проверка, которая может обернуться уголовным делом
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Следственный комитет Орловской области проверит действия должностных лиц, подписывавших акты приемки при строительстве "титаника"

Следственный комитет Орловской области проверит действия должностных лиц, подписывавших акты приемки при строительстве "титаника"

Фото: Архив "КП"

Следственный комитет Орловской области проверит действия должностных лиц, подписывавших акты приемки при строительстве "титаника" - корпуса областной клинической больницы. Сейчас идет доследственная проверка, которая может обернуться уголовным делом.

Материалы поступили в СК из полиции и прокуратуры. Следователям предстоит установить насколько законно действовали чиновники и добросовестно ли они исполняли свои обязанности, подписывая акты приемки выполненных работ. Которые по факту выполнены не были.

- Проверка проводится по факту ненадлежащего исполнения контролирующих функций должностными лицами КУ ОО "Орелгосзаказчик" и БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница". Следствие даст объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, подписавших документы о приемке выполненных работ, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Мы следим за развитием ситуации.