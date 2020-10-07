Благоустройство сквера возле госуниверситета в Орле завершится до 30 ноября

Сквер Комсомольцев в Орле преобразится к 30 ноября. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается благоустройство общественных территорий. Осень не стала помехой для работ в сквер Комсомольцев возле Орловского государственного университета имени Тургенева. Благоустроить территорию должны до 30 ноября 2020 года.

Напомним, сквер попал в список по преображению общественных территорий за счет регионального проекта «Народный бюджет». Участок комплексного благоустройства выбрали сами жители города.

- Работы ведутся в срок. Сейчас подрядчик укладывает плитку и устанавливает бордюры на дорожно-тропиночной сети, бетонируют лестничные сходы и монтируют систему видеонаблюдения. Погодные условия благоустройству не препятствуют, - сообщает пресс-служба администрации Орла.