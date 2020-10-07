В клинической больнице оказался мотоциклист после аварии под Орлом

Водителю потребовалась госпитализация Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области мотоциклист угодил в ДТП. Мужчина не справился с управлением своим байком.

Авария произошла накануне, 6 октября, примерно в половине шестого вечера. За рулем байка "Фантом" был 47-летний мужчина, он ехал по дороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна" со стороны районного центра Змиевка в сторону другого районного центра - поселка Глазуновка.

- В районе 16 км водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель каретой скорой помощи был доставлен в Глазуновскую ЦРБ, в последствии госпитализирован в областную клиническую больницу Орла, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.