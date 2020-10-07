Коронавирус в Орловской области: в администрации города Болхова введен карантин

В Орловской области растет статистика по заболевшим коронавирусом, а вместе с ней принимаются новые ограничительные меры. Так, в администрации города Болхова введен карантин из-за коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте мэрии районного центра, оно подписано в соответствии с постановление главного санитарного врача региона Александра Румянцева.

Так, от работы должны быть отстранены лица, контактировавшие с заболевшими, пускать сотрудников в мэрию будут только в том случае, если имеется справка об отсутствии COVID-19. В самом здании администрации проведут дополнительную дезинфекцию.

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