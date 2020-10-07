Водитель протаранил иномарку и скрылся Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле разыскивают водителя, протаранившего иномарку и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла ночью 5 октября на улице Горького.

Водитель, личность которого не установлена, протаранил легковушку "Пежо" в районе дома №82 по улице Максима Горького. Предположительно, он был на машине светлого цвета. Произошло ДТП примерно в 00:05 5 октября. В полиции просят откликнуться очевидцев аварии.

- Всем, кто располагает какими-либо сведениями или записью видеорегистратора по происшествию, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47, - обращаются к орловцам в региональной Госавтоинспекции.