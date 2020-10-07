В Орловской области сгорели фура и внедорожник

Пожарные тушили полыхающие машины Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области за сутки сгорели фура и внедорожник. Пожарные боролись с пламенем на трассе "Орел-Тамбов" и в городе Мценске.

В пожарную службу очевидцы сообщили о возгорании большегруза "Сканиа" около трех часов дня, машина полыхала на трассе "Орел-Тамбов". Спасатели прибыли на место ЧП. В результате пожара в автомобиле «Скания» сгорела одна шина, тормозные колодки и подшипник.

Уже сегодня, 7 октября, глубокой ночью - шел третий час - очевидцы сообщили о горящей машине в городе Мценске. Как оказалось, отечественный автомобиль полыхал на улице Катукова районного центра.

- В результате пожара в автомобиле "Нива Шевроле" выгорели моторный отсек и салон, - рассказали "Комсомолке" о происшествии в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В обоих случаях, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Причины, по которым разгорелось пламя, устанавливают специалисты.