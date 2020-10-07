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Происшествия

Под Орлом "Нива" насмерть сбила пешехода

ДТП случилось на трассе "Орел-Тамбов"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Неустановленный пешеход погиб под колесами "Нивы"

Неустановленный пешеход погиб под колесами "Нивы"

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области на дороге погиб пешеход. Он оказался под колесами отечественного внедорожника "Нива".

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером, во вторник 6 октября. В начале восьмого 36-летний водитель ехал за рулем "Нивы" по дороге "Орел-Тамбов".

- В районе 128 км произошел наезд на неустановленного пешехода. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За сутки на дорогах области сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 25 ДТП, в 2 из которых пострадали люди.

ДТПДТП-2020 в Орловской области