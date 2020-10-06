Учитель из Орла победила во Всероссийском конкурсе по сохранению исторической памяти

В Москве повели итоги Всероссийского конкурса Музея Победы по сохранению исторической памяти. Орел оказался в числе лучших. Орловчанка покорила жюри своим проектом школьного музея и стала победительницей.

Конкуренция на конкурсе была нешуточная: в нем приняли участие 742 педагога из 75 регионов страны. Однако Ирина Чапкевич, учитель из лицея №4 имени Героя Советского Союза Злотина, справилась с творческим заданием на отлично.

- Экспертное жюри отобрало 75 работ. Они войдут в сборник Методических рекомендаций. Авторов лучших проектов наградят 14 ноября на Всероссийской стратегической сессии в Музее Победы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.