В Орловской области без работы остаются почти 13 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области пытаются решить проблему с ростом безработицы. На волне ограничительных мер и сокращения штатов сотрудников работу потеряли почти 12,8 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба облсовета, не могут трудоустроиться 3,8% от общего числа работоспособного населения (в прошлом году этот показатель составлял 0,9%). Заместитель председателя регионального заксобрания Валентина Остроушко, назвала ситуацию близкой к критической.

На данный момент в Орловской области размер выплат по безработице колеблется от 1,5 тысяч рублей до 12 130 рублей. Зависят они стажа и средней зарплаты за последние три месяца до увольнения.

- В 2019 году на выплаты была выделена субвенция в размере 260,8 млн рублей, в 2020-м она составила 584,3 млн рублей. До конца года сумма увеличится еще на 137,6 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ, - подчеркивает пресс-служба облсовета.