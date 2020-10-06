Первый этап благоустройства парка Победы в Орле завершится к маю

Так должен выглядеть парк Победы после преображения

В администрации Орла рассказали о благоустройстве парка Победы. Первый этап работ на территории, расположенной в районе "дворянки", должны завершить к маю будущего года.

Благоустраивать общественное пространство будет подрядная организация, уже знакомая орлоцам: ООО "Триумф" приводило в порядок горпарк, скверы в районе Стекломаша и улицы 5 августа, а также частично детский парк. По контракту работа должна стартовать не позже 19 октября, а по факту на "дворянке" уже установлен строительный забор. Ремонт начался.

- За это время предстоит провести санитарную вырубку сухих деревьев и поросли для воссоздания существующей дорожно-тропиночной сети, вымостить ее и центральную аллею плиткой и асфальтом, установить урны, мусорные контейнеры и биотуалеты (в том числе для маломобильных граждан), оборудовать систему видеонаблюдения и освещение, заложить основание под амфитеатр, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Также отмечается, что парк расположен в заповедной зоне, поэтому проект преображения пространства согласовывался с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Мы будем следить за ходом работ.