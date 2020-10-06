В Орле завершается ремонт на улицах Спивака и Авиационной

В горадминистрации рассказали о дорожном ремонте в Орле

В Орле завершается ремонт улиц Авиационной и Спивака. Рабочие уже обновили асфальт и бордюры, на очереди работы по созданию безопасных условий для дорожного движения.

Работа ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Впереди у дорожников работа по оборудованию искусственных неровностей, установке дорожных ограждений и знаков, нанесение разметки, а также регулировка светофоров.

Также в областном центре начат ремонт, запланированный по нацпроекту БКАД на 2021 год: работа кипит на улице Герцена и Московском шоссе.

- Согласно муниципальным контрактам, срок завершения работ на этих объектах УДС — 31 июля 2021 года, однако подрядчики предполагают выполнить основной объем (включая укладку финального слоя асфальта) до окончания текущего дорожного сезона, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.