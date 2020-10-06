В Ливнах легковушка протаранил мопед

В Ливнах водитель мопеда пострадал в ДТП Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда. Пострадал в нем водитель двухколесного транспорта.

Авария случилась накануне, 5 октября, в четвертом часу дня. 29-летний водитель ехал за рулем иномарки "Хендаи Солярис" по второстепенной дороге со стороны улицы Чкалова в сторону Орловской. В этот момент по главной дороге двигался мопедист, легковушка не уступила ему дорогу. Машина протаранила мопед.

- В результате столкновения водитель мопеда получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за понедельник, 5 октября, на дорогах региона полицейские зафиксировали 16 ДТП. В трех из них есть пострадавшие.