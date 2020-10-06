Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 6 октября

Данные регионального оперштаба

Оперативный штаб Орловской области представил обновленную карту распространения коронавируса по городам и районам. Рассказываем, где заразилось еще 94 человека.

В Орле заболело 50 человек, в Орловском районе 19, в Ливенском 11, в Болховском 4, в Мценском и Залегощенском районе заразилось по 2 человека, по одному жителю заболело в Залегощенском, Покровском, Малоархангельском, Свердловском, Дмитровском, Кромском районах.

В целом же за все время мониторинга в городе Орле заразилось коронавирусной инфекцией 4516 жителей, в Орловском районе 1030, в Мценском 663, в Ливенском 644, в Урицком 312, в Болховском 264, в Дмитровском 148, в Новодеревеньковском 141, в Хотынецком 114, в Кромском 112, в Свердловском 110, в Покровском 103.

Районы, где заболело менее ста человек: Малоархангельский - 94, Верховский - 92, Залегощенский - 89, Новосильский - 82, Колпнянский и Должанский - по 77, Глазуновский - 75, Шаблыкинский - 71, Знаменский - 67, Троснянский - 49, Сосковский - 41, Краснозоренский - 33, Корсаковский - 23.