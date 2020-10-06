В Орле в маршрутке травмировалась пассажирка

В Орле в маршрутке упала пассажирка. Фото региональной Госавтоинспекции.

В понедельник, 6 октября, на Кромском шоссе возле ТЦ «ГРИНН» пострадала пассажирка маршрутки. Инцидент произошел в районе шести часов вечера.

Автобус, за рублем которого был 54-летний водитель, ехал в сторону Машиностроительной улицы. Во время движения автомобиля 62-летняя женщина упала в салоне. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

- В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась, - сообщили «КП» в ведомстве.