Коронавирус в Орловской области: заградительные посты могут вернуть

Быть ли круглосуточным учетно-заградительным постам? Фото: Архив "КП"

В Орловской области обсуждают возможность заново поставить на въездах в регион круглосуточные учетно-заградительные посты и проверять всех новоприбывших на коронавирус. Оперштаб планирует рассмотреть этот вопрос на одном из своих заседаний.

Напомним, более двух месяцев, с апреля по июнь, на въезде в область из Москвы, Калуги, Липецка, Курска и Брянска дежурили медики, сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Водителям и пассажирам измеряли температуру и проводили анкетирования. Проверку прошли более 120 тысяч человек.

Сняли блокпосты 11 июня. Однако первая неделя октября показала – идет рост новых случаев заражения коронавирусом и оперштаб уже усиливает контроль. Так, общепит обязали использовать во время работы обеззараживатели воздуха.

Что касается введения блокпостов, то сейчас над целесообразностью этого шага думают все профильные ведомства.

- Соответствующие предложения будут направлены для рассмотрения на заседании рабочей группы регионального оперативного штаба, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.