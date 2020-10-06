Орловские пожарные борются с огнем в Воронежской области

В Воронежской области бушуют пожары Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловские пожарные помогают бороться с огнем, разбушевавшимся в Воронежской области. Сводный отряд пришел на помощь в регион, в котором полыхают пожары.

На помощь воронежским коллегам отправилось 20 орловских спасателей, а также техника: автоцистерны, пожарная насосная станция, пожарный рукавный автомобиль и автомобиль технического сопровождения. Сейчас от огня защищают населенные пункты в Лискинском районе. При этом работа ведется целый день, лишь с короткими передышками.

- Ликвидацией природных пожаров личный состав орловского сводного отряда будет заниматься до стабилизации пожароопасной обстановки на территории Воронежской области, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.