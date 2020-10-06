Коронавирус в Орловской области: организации общепита обязали установить рециркуляторы

Организации общепита в Орловской области обязали установить рециркуляторы Фото: Архив "КП"

В Орловской области вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. Сегодня число новых случаев заражения за сутки перешагнула рубеж в 90 человек. Региональный оперштаб принял решение ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер и правил санитарной безопасности.

Так, все организации общепита обяжут установить обеззараживатели воздуха - бактерицидные рециркуляторы. Соответствующее постановление уже принято.

- В соответствии с новой редакцией Постановления № 287 «Об утверждении Перечня организаций, деятельность которых не приостановлена» организациям общественного питания необходимо осуществить мероприятий по обеззараживанию воздуха путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов. На оборудование должно иметься паспорт с разрешением применения в присутствии людей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.