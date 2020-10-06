В Советском районе Орла в ближайшие сутки не будет горячей воды

Часть многоквартирных домов в Советском районе Орла осталась без горячей воды Фото: Архив "КП"

Часть многоквартирных домов в Советском районе Орла осталась без горячей воды на ближайшие сутки. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на диспетчера ОТСК, с 9.00 6 октября горячая вода отключена в многоэтажках №2,4,6,8 и 13 в переулке Ягодном; №205 по улице Октябрьской; №3 по улице Игнатова.

По планам, не будет ресурса до 17.00 7 октября.

Временные неудобства связаны с ремонтом теплового пункта, расположенного в Ягодном переулке.