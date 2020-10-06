В Орле наркоторговца приговорили к 11 годам тюремного заключения Фото: Архив "КП"

В Орле 26-летний парень получил внушительный срок – 11 лет в колонии строгого режима. За решетку молодого человека, уроженца города Брянска, привели наркотики.

Парень членом целой преступной группировки по торговле запрещенными веществами. Была у него и своя роль в банде - «оператор» (координатора действий участников группы) и «оптовый закладчик». Он вместе со своими подельниками бесконтактным способом и через интернет распространял наркотики не только территории Орловской области, но и даже в республике Крым.

Полицейские задержали его с 1,5 кг наркотиков.

- В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Материалы уголовного дела в отношении руководителя и членов преступного сообщества выделены в отдельное производство, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.