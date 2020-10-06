В Орле полицейские штрафуют уличных торговцев

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В Орле полицейские продолжают борьбу с уличной торговлей. Продавцов, сбывающих товар несанкционированно, ждут штрафы.

Работают сотрудники полиции во всех частях города. Так, за прошедшие месяцы 2020-го только в Северной районе было пресечено больше сотни фактов несанкционированной торговли. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, продажа товаров без регистрации в качестве предпринимателя влечет штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейские ведут с продавцами профилактические беседы. Однако если те все равно продолжают торговать на улице, по закону им может грозить уже не только штраф, но и административный арест сроком на 15 суток.