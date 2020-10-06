В Орловской области в пожаре погиб человек: СК начал проверку Фото: Архив "КП"

5 октября в Орловской области огонь унес жизнь 63-летнего мужчины. Его тело спасатели обнаружили во время тушения пожара в доме в селе Льгов (Хотынецкий район).

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на единый номер 112 в половину десятого вечера. На место происшествия выехали сотрудники 35-ой пожарно-спасательной части, однако к моменту обнаружения хозяин дома уже был мертв.

- По факту гибели 63-летнего мужчины проводится доследственная проверка. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются: устанавливается причина возгорания и иные обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.