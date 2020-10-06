Центральная часть Орла может стать полностью пешеходной Фото: Ольга СУПОНЕВА

Центральная часть Орла может стать полностью пешеходной. О возможности организовать большой променад, где не будет места автомобилям, рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе онлайн пресс-конференции накануне, 5 октября.

Глава региона сообщил о концепции единой пешеходной зоны в центральной части города. Посыл таков, что в областной столице будет организован большой маршрут для прогулок, как пеших, так и велосипедных, а также появится возможность для занятий бегом.

Андрей Клычков также отметил, что если появится большая пешеходная зона, спокойно будет можно отпускать гулять детей, не переживая за их здоровье и жизнь.

Говоря о конкретных задачах, губернатор сообщил о благоустройстве парка Победы, а также городского парка культуры и отдыха. В ближайшее время в порядок приведут не отремонтированный участок горпарка, а затем масштабный ремонт начнется на Дворянке.