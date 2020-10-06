В Орле в ДТП с «Ситроеном» пострадал велосипедист. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 5 октября, прямо в центре Орла произошла авария. Рядом с поликлиникой №3 на Комсомольской улице не разъехались велосипедист и водитель автомобиля «Ситроен».

29-летняя девушка за рулем иномарки ехала со стороны Воскресенского переулка в районе 11 часов утра. В это же время здесь во встречном направлении ехал 28-летний велосипедист. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП молодой мужчина получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.