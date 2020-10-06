В Орле завершают ремонт последних пяти дворов в 2020 году. Фото: администрация города

В Орле завершается плановый ремонт дворовых территорий. В этом году с список благоустройства вошли 67 дворов, большая часть из них уже приведена в порядок. На очереди к приемке осталось пять.

Накануне, 5 октября, положительное заключение приемочной комиссии и жителей города получил ремонт в районе дома №79 по Черкасской улице. Сделать это удалось не с первого раза (это уже вторая приемка), но все же удалось.

Месяц назад жители дома пожаловались, на внешний вид установленных скамеек и урн, толщину асфальта на проезжей части и парковке. Замечания подрядчик учел и исправился.

- На этот раз о ремонте горожане отозвались крайне положительно. Остались небольшие замечания: дооборудовать ступеньку на спуске и убрать остатки строительного мусора. Дальше к работе присоединится управляющая компания, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Теперь к приемке готовятся дворы в районе дома №52 на улице Максима Горького, дома №52 на Наугорском шоссе, 6-ой Орловской дивизии (дома № 13 и 19) и дома №54 по улице Металлургов.