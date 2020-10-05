Орловские полицейские задержали липчанина за незаконную продажу арбалета

Фото: ЛО МВД России на станции Орел

Орловские транспортные полицейские задержали жителя Липецкой области за незаконную продажу арбалета. Оружие для спортивной стрельбы, на которое не требовалось разрешения, мужчина переделал для охоты на крупного зверя.

Полицейские обнаружили объявление о продаже арбалета в интернете. В конструкцию были внесены изменения таким образом, что мощность оружия оказалась повышена. Оперативники представились покупателями, встреча состоялась на железнодорожной станции. После передачи денег, продавца - 44-летнего жителя Елецкого района соседней области - задержали.

- Изъятый у злоумышленника арбалет является метательным оружием, а его сила натяжения тетивы составляет 90 кг. С такими характеристиками он пригоден не столько для стрельбы по мишени, сколько для охоты на крупного зверя. Более того, арбалет подобной мощности способен пробить бронежилет до 3-го класса защиты, сдерживающий пулю от автомата Калашникова, - рассказали "Комсомолке" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Сейчас продолжается расследование.