Фото: пресс-служба администрации Орла

На дорогах Орла залатают больше ям, чем планировалось. О планах перевыполнить показатели по ямочному ремонту рассказали в администрации города.

В целом в нынешнем сезоне дорожных работ, планировалось отремонтировать горячим асфальтом и литым бетоном 40 тысяч квадратных метров полотна, на сегодняшний момент приведено в порядок 39 тысяч. А с 1 октября начал действовать новый контракт на содержание дорог.

- В числе прочего подрядчик — победителем конкурсной процедуры признана «Спецавтобаза», — должен будет проводить ямочный ремонт по заявкам. Таким образом, целевой показатель в 40 000 кв.м удастся перевыполнить, - сообщает пресс-служба администрации Орла.