Дорогу к Кривцовскому мемориалу на Орловщине отремонтируют к 6 октября

Дорогу к Кривцовскому мемориалу отремонтируют к 6 октября. Фото: Портал Орловской области

6 сентября в Орловской области должен завершиться ремонт дороги к Кривцовскому мемориалу в Болховском районе. Подрядчику предстояло привести в порядок 12 километров дороги «Однолуки - Фатнево – Пальчикова».

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, в настоящее время работы идут по плану и уже завершается устройство тротуаров. Общая стоимость ремонта составляет 90,7 млн рублей.

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В 2020 году Кривцовскому мемориалу исполнилось 50 лет. Он сооружен в память о сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в «Долине смерти» на участке от Болхова до Новосиля.

В 2016 году памятник вошел в десятку выдающихся военных мемориальных комплексов России.