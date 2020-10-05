Орловец на полгода попал в колонию из-за долгов по алиментам Фото: Архив "КП"

Равнодушное отношение к исполнению родительского долга привело орловца, жителя Ливенского района, в колонию. Его неоднократно предупреждали об ответственности за невыплату алиментов, но он не спешил исправляться.

Своих трем несовершеннолетним детям он так и не начал перечислять средства на содержание. В итоге сначала его привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначили 30 часов обязательных работ. Однако это так и не помогло отцу одуматься. Было возбуждено уголовное дело.

- Суд, рассмотрев материалы дела, признал должника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Теперь у отца будет достаточно времени, чтобы подумать о своих обязанностях по содержанию троих детей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.