Коммунальные аферисты вынуждают орловцев тратить деньги на замену счетчиков

В Орловской области вновь активизировались недобросовестные компании, наживающиеся на коммуналке. Организации вынуждают орловцев покупать у них счетчики.

Электросчетчики в квартирах с 1 июля 2020 года за свой счет меняют ресурсопоставляющие компании, то есть для жителей эта процедура бесплатна. Недобросовестные организации же пытаются нажиться на людях и предлагают заменить счетчики за деньги.

- В качестве причин называют неисправности, выход за межповерочный интервал или некие изменения в законодательстве. Однако если жители все-таки соглашаются на замену, в акте выполненных работ представители этих фирм ставят отметку «заменен по желанию потребителя». Услуги таких компаний обходятся потребителям в три-пять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Орловского энергосбыта.

Энергетики рекомендуют жителям региона ни в коем случае не соглашаться на замену приборов учета и не подпускать незваных гостей к счетчикам. Вопросы можно задать по телефону 8 (4862) 25-55-77.