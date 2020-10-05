Устроивших нападение на пенсионера орловцев отправят в тюрьму Фото: Архив "КП"

Орловский областной суд поставил точку в деле о жестоком нападении на одинокого пенсионера. Грабители пытались опротестовать вердикт районного суда, но доказать свою невиновность они не смогли.

Инцидент произошел 26 июля 2018 года в Орловском районе. Трое нападавшие подъехали к дому 84-летнего мужчины. Один из них остался «в засаде», а двое других пробрались на двор. Они избили пенсионера, затем связали и угрожали убить, если тот не отдаст 40 миллионов рублей. Правда, добыть им удалось только 15 тысяч и инструменты из гаража.

Вскоре грабителей поймали. Однако один из них умер еще до вынесения решения суда, двое других попали в колонию строго режима.

- По приговору Орловского районного суда 20 мая 2020 года их приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор был обжалован стороной защиты, которая ссылалась на недоказанность виновности осужденных. Суд апелляционной инстанции доводы его без изменения, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.