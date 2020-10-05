Орловца осудили за убийство главврача Малоархангельской ЦРБ Фото: Архив "КП"

В Орловской области закончили разбирательства с делом об убийстве главврача Малоархангельской ЦРБ. Медик получил смертельную травму во время конфликта с одним из автомобилистов на трассе «Орел-Тамбов».

Трагедия произошла утром 7 ноября 2019 года. Меджу участниками дорожного движения возникла словесная перебранка на обочине дороги, якобы из-за созданной аварийной ситуации.

Орловец обвинил малоархангельского врача в том, что он едва не спровоцировал ДТП, а когда тот вышел из машины, ударил его кулаком в голову. Мужчина не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт. Его увезли в областную клиническую больницу, но спасти жизнь врача не удалось. Он скончался 22 ноября.

- Суд квалифицировал действия орловца как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подсудимый свою вину признал частично. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.