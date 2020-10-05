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Сотрудникам орловского предприятия-банкрота выплатили долг по зарплате

Организация задолжала работникам более 950 тысяч рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Организация задолжала работникам более 950 тысяч рублей

Организация задолжала работникам более 950 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблемы с долгами по зарплатам. На этот раз законно заработные деньги смогли вернуть себе 32 работника предприятия-банкрота ЗАО «Казанское».

Сельхозхозяйственную организацию в Ливенском районе признали банкротом еще в 2016 году. Выплачивать зарплату сотрудникам предприятие не спешила, поэтому за помощью они обратились в прокуратуру.

На личном приеме прокурора области орловцы рассказали о проблемах с задолженностью. Вскоре этот вопрос подняли на межведомственном совещании.

- По поручению главы регионального надзорного ведомства были приняты дополнительные меры надзорного характера по восстановлению трудовых прав граждан. В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.