Сотрудникам орловского предприятия-банкрота выплатили долг по зарплате

Организация задолжала работникам более 950 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблемы с долгами по зарплатам. На этот раз законно заработные деньги смогли вернуть себе 32 работника предприятия-банкрота ЗАО «Казанское».

Сельхозхозяйственную организацию в Ливенском районе признали банкротом еще в 2016 году. Выплачивать зарплату сотрудникам предприятие не спешила, поэтому за помощью они обратились в прокуратуру.

На личном приеме прокурора области орловцы рассказали о проблемах с задолженностью. Вскоре этот вопрос подняли на межведомственном совещании.

- По поручению главы регионального надзорного ведомства были приняты дополнительные меры надзорного характера по восстановлению трудовых прав граждан. В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.