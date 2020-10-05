Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 5 октября

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 5 октября 2020 года подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона представил данные о географии распространения COVID-19 по населенным пунктам.

В Орле за сутки заболело еще 40 жителей, в Ливенском районе 14, в Орловском районе 12, в Болховском районе 10, в Должанском 3, еще 2 человека заболели в Мценском районе, по одному в Дмитровском, Хотынецком, Свердловском, Корсаковском районах.

В целом картина складывается следующая. В Орле за время пандемии заболело 4466 жителей, в Орловском районе 1011 человек, в Мценском районе 661, в Ливенском 633, в Урицком 312, в Болховском 260, в Дмитровском 147, в Новодеревеньковском 141, в Хотынецком 114, в Кромском 111, в Свердловском 109, в Покровском 102.

Районы, в которых заболело менее сотни человек: Малоархангельский - 93, Верховский - 92, Залегощенский - 88, Новосильский - 82, Должанский - 77, Глазуновский и Колпнянский - по 75, Шаблыкинский - 71, Знаменский - 67, Троснянский - 49, Сосковский - 41, Краснозоренский - 33, Корсаковский - 23.

Мы следим за развитием ситуации.