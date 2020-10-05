В аварии на Московском шоссе в Орле пострадала девушка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В воскресенье, 4 октября, в Северном районе на Московском шоссе произошла авария. Дорогу не поделили – «Лада» и «Киа».

ДТП случилось в районе трех часов дня на регулируемом перекрестке между шоссе и улицей Рощинской. 21-летний водитель за рулем «Лады» делал разворот и не уступил дорогу иномарке. Та в этот момент ехала во встречного направления прямо.

Из-за неожиданного удара автомобиль «Киа» повело в сторону. В результате машина врезалась в бордюр.

- В результате ДТП телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Девушке назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.