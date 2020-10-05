Орел оказался на 78 месте в рейтинге городов России по уровню зарплат Фото: Ольга СУПОНЕВА

Эксперты РИА представили рейтинг из 100 городов России по уровню зарплаты. Орел в этом списке оказался на 78 месте.

В ходе исследования эксперты посчитали соотношение зарплаты и стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах страны. Также учитывали данные Росстата о средней оплате труда в том или ином населенном пункте за первое полугодие 2020-го. Средние цены на товары и услуги брались из базы федеральной службы государственной статистики.

Согласно рейтингу самые высокие зарплаты в Москве, Южно-Сахалинске, Салехарде и Сургуте. Город Орел в рейтинге расположился ближе к концу, на 78 месте. Как подсчитали эксперты, соотношение средней зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора - 1,84. Соседи Орла обогнали город в этом рейтинге. Так Липецк расположился на 37 месте, Калуга на 49, Тула на 52, Курск на 77. Ниже зарплаты в Брянске: город оказался на 78 строчке рейтинга.

- Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами, - сообщает РИА Новости.