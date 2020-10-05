В Орловской области почти на 8 гектарах земли появятся дубравы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области планируют высадить на пустующих землях саженцы дубов. Леса восстановят Ломецком лесничестве (Залегощенский район), где дуб уже занимает 70 % территории.

Площадь новых посадок впечатляет - 7,6 га. Деревья-долгожители специально для соседей выращивали в Новосильском районе. Специалисты автономного учреждения «Новосильлес» уже подготавливают почву под посадку и готовятся высадке саженцев.

- В рамках работы по лесовосстановлению это самый большой объем осенних посадок на 2020 год. К 2024 году площадь лесовосстановления в регионе ежегодно будет составлять 85 гектаров, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.