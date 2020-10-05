В Орловской области подтвердили сброс канализационных стоков в Ливенку

В Орловской области подтвердили сброс канализационных стоков в одну из рек Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области в очередной раз на повестке дня встала проблема загрязнения водоемов. В Ливенском районе был доказан факт несанкционированного сброса канализационных стоков в реку Ливенку.

Летом 2020 года местные жители написали коллективное обращение в Общероссийский народный фронт с просьбой разобраться с ситуацией. Началась проверка.

Эксперты ОНФ обратились в территориальное управлении Росрыболовства. Профильное ведомство организовало выездной мониторинг и подтвердило, что в приток реки попадают нечистоты. Благодаря местным жителям и общественникам нарушитель экологической безопасности уже привлечен к административной ответственности.

- Река Ливенка является одним из притоков реки Быстрая Сосна, которая впадает в реку Дон. В этих водоемах большое биоразнообразие флоры и фауны. Естественно, сброс канализационных стоков негативно влияет на среду обитания рыб, животных и птиц, а также растений водной среды. Поэтому такие нарушения должны пресекаться, – подчеркнул Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

Напомним, что в 2018 году местный сахарный завод возместил ущерб от загрязнения сточными водами реки Быстрая Сосна на сумму в 1,9 млн рублей.