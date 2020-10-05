Тройное ДТП на объездной в Орле: в аварии пострадала пятилетняя девочка

Тройное ДТП на объездной в Орле. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В минувшее воскресенье, 4 октября, на объездной дороге в Орле столкнулись сразу три автомобиля, один из них сильно смяло. Специалисты Госавтоинспекции озвучили подробности происшествия.

Авария случилась в 10:50 утра. Автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 48-летний водитель, ехал по Поселковой улице в сторону автодороги М-2 «Крым». На 372 км иномарка столкнулась с «ВАЗ-21074». Затем отечественная легковушка, ехавшая в направлении Белгорода, врезалась в «ГАЗ-24».

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пятилетняя девочка, пассажирка автомобиля «ВАЗ-21074», а также водитель автомобиля «Ниссан». Им была оказана медицинская помощь, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять.