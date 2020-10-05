В Орле стартовал отопительный сезон Фото: Архив "КП"

5 октября в Орле стартовал отопительный сезон. Уже сегодня тепло начнет поступать в детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. На очереди – жилой фонд.

Как сообщает пресс-служба администрации города, теплеть в домах горожан начнет с 7 октября. Полную отапливаемость жилого фонда планируют обеспечить в течение 8-10 дней. Запустят отопление в 20 домах, оставшихся без управляющих компаний.

- Ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (4862) 43-33-12, - обращаются к жителям Орла сотрудники городской администрации.