Водитель «Рено» погибла в аварии в Орловской области

Водитель «Рено» погиб в аварии в Орловской области. Фото региональной Госавтоинспекции

На минувших выходных в Орловской области произошло смертельное ДТП. В воскресенье, 4 октября, в Болховском районе на машине разбилась 33-летняя женщина.

Водитель «Рено Сандеро» ехала по автодороге «Калуга-Премышль-Белев-Орел». В начале двух часов ночи на 139 километре иномарка вылетела в кювет походу движения. Автомобиль врезался в препятствие и его переднюю часть полностью смяло.

На месте происшествия работали сотрудники 14-ой пожарно-спасательной части и ГИБДД.

Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, спасти водителя не удалось. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи.