Андрей Клычков поздравил орловских учителей с праздником Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 5 октября, педагоги отмечают профессиональный праздник – День учителя. Теплые поздравления начали звучать еще накануне.

Сегодня же со словами благодарности к представителям не легкой и очень ответственной профессии обратился глава Орловской области Андрей Клычков.

Губернатор подчеркнул, что всестороння поддержка учителей, их инициатив неуклонного роста профессионального мастерства и в дальнейшем будут в центре внимания региональной власти.

- Дорогие учителя, Ваша благородная миссия, преданность делу, служение интересам общества и государства – во все времена вызывали искреннее уважение людей. И в современную эпоху, когда сами знания обретают высшую ценность и значение, труд учителя, формирование современной системы образования и воспитания подрастающего поколения – выходят на первый план. От всей души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на ниве просвещения!- обратился к педагогам Андрей Клычков.