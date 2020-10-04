Погода в Орле: рабочая неделя будет теплой и ветреной

Погода в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущая рабочая неделя в Орле и области вновь порадует теплом, но будет пасмурной. Публикуем полный прогноз погоды в Орле с 5 по 9 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник ожидается сухая погода и небольшая облачность. Столбики термометров покажут отметку в +21 градус днем и +8 ночью. Ветер, пришедший в регион на уходящей неделе, немного стихнет, но полностью не ослабнет. Его скорость будет достигать 5 м/с, направление юго-восточное. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Во вторник, 6 октября, в Орле станет пасмурно, небо заволокут облака. Однако дождь не синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем +21, ночью +9 градусов. Южный ветер усилится до 6 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В среду возможен небольшой кратковременный дождь. В остальном погода сохранит старые показатели. Ветер в этот день 5 м/с, а атмосферное давление - 750 мм рт.ст.

В четверг, 8 октября, ветер вновь сменит направление на юго-восточное и усилится до 7 м/с. Днем без осадков. По прежнему +21 градус днем и +10 ночью. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В последний рабочий день недели погода существенно не изменится. Вновь пасмурно, но без дождя. Днем +19 градусов, ночью +10. Юго-западный ветер будет достигать 6 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.