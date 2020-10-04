На объездной под Орлом произошло серьезное тройное ДТП

На объездной под Орлом столкнулись три автомобиля
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Сегодня, 4 октября, в районе 11 часов утра на объездной дороге М2-Крым под Орлом произошло серьезное ДТП с участием сразу трех автомобилей. На трассе не смогли разъехаться две отечественные легковушки «Волга», «Семерка» и кроссовер «Ниссан».
На месте происшествия работает бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД
Фото: Ольга СУПОНЕВА
По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие, в том числе и ребенок. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства, приведшие к ДТП.
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