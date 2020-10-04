Андрей Клычков утвердил положение о «Карте жителя Орловской области»

В Орловской области продолжают готовиться к реализации проекта «Карта жителя Орловской области». Губернатор Андрей Клычков уже подписал положение о действии таких карт.

Согласно постановлению, к проекту привлекут различные банки в качестве эмитентов (организации, выпускающие ценные бумаги). Карты будут делать на базе карт национальной платежной системы «Мир».

- В первое время Карта жителя будет использоваться для зачисления социальных выплат льготным категориям и станет проездным билетом для пассажиров, имеющих право на льготный проезд. В дальнейшем перечень нефинансовых сервисов может расширяться, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Получить Карту жителя можно будет в любом банке, присоединившемся к проекту.