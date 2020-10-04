В Орловском районе чиновника наказали за невнимание к жителям Фото: Архив "КП"

В Администрации Орловского района одному из сотрудников Управления муниципального имущества и архитектуры пришлось отвечать за проволочки и невнимание к людям. Чиновник просто «забыл» прочитать и ответить на официальное обращение местного жителя.

Запрос орловцев сделал еще в июне, однако так и дождавшись ответа, пожаловался в прокуратуру. В итоге ведомство организовало проверку и выявила нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.

- В отношении работника Управления было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Согласно вердикту мирового судьи на должностное лицо наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.