Лучших учителей из Орла чествовали в городской администрации

Фото: пресс-служба администрации города Орла

2 октября, накануне Дня учителя, в администрации Орла чествовали лучших педагогов города. Все они – победители ежегодного конкурса профессионального мастерства-2020.

В этот день малый зал горадминистрации ненадолго превратился в концертный. Перед почетными гостями выступили актеры драматического театра «Русский стиль» им. Бахтина.

В тожественной обстановке были названы имена 15 финалистов конкурса. Ими стали педагоги из школ №13, 6 и 50, гимназии №34, лицея №18, детских садов №48, 35, 39 и 47, а также из Дома детского творчества №3, детской школы изобразительных искусств и ремесел, детской хореографической школы им. Панковой, хоровой школы, музыкальной школы №3 им. Прокофьева и школы искусств им. Кабалевского. С поименным списком можно познакомиться на сайте администрации Орла.

Каждому из педагогов присудили муниципальную премию в размере 30 тысяч рублей и вручили почетные грамоты.

- На церемонии чествовали и ветеранов педагогического труда. Почетной грамотой облсовета наградили Антонину Николаевну Воропаеву. Директор лицея №4 Татьяна Николаевна Малыгина удостоилась почетной грамоты губернатора области, - сообщает пресс-служба администрации города.