Росгвардейцы задержали четырех орловцев, обворовавших магазины

Росгвардейцы задержали орловцев, обворовавших магазины Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают бороться с воровством из магазинов и торговых центров. Накануне вечером сотрудники Росгвардии задержали горе-похитителей в торговых точках Северного, Советского и Заводского районов.

С неоплаченным товаром прямо на местах краж попались четверо орловцев. Как вскоре выяснилось, трое из них уже неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности. Только 19-летний парень впервые попал под внимание правоохранительных органов. Хорошую репутацию ему испортила мелкая кража.

- Каждого из задержанных на местах происшествия росгвардейцы передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства. С молодым человеком силовики провели подробную профилактическую беседу о последствиях мелких краж и других проступков, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.