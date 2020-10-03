На Орловщине взяли под охрану еще два памятника природы

Территория «Дикого поля» в Краснозоренском районе. Фото: Портал Орловской области

В Орловской области официально стало на два памятника природы регионального значения больше. Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующее постановление.

Теперь под особую охрану взяты «Дикое поле» в Краснозоренском районе (расположено в 1,2 км на юг от деревни Рахманово) и участка степной растительности (1,5 км на западе от деревни Ивань) в Залегощенском районе.

«Дикое поле» известно путешественникам большим разнообразим степных трав и огромными обломками гранита и песчаника, принесенными сюда ледником. Величина некоторых из них камней более 1 м. Площадь этого природного памятника – 3 гектара.

Памятник природы регионального значения «Участок степной растительности» в Залегощенском районе. Фото: Портал Орловской области

Природный памятник в Залегощеском районе еще больше. Он занимает почти девять гектаров! Особо ценными здесь можно назвать удивительный ландшафт (крутой известковый склон балки у деревни Паниковец) и редкие растения, такие как серпуха венценосная, спирея Литвинова, шлемник копьевидный, истод сибирский, воробейник лекарственный и ястребинка румянковая.

Теперь обе территории под особым вниманием Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Любая хозяйственная деятельность и уничтожение флоры и фауны здесь под жестким запретом.