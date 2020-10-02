Если в Орле разольется аммиак: экстренные службы тренировались ликвидировать ЧС

В Орле состоялись учения по ликвидации чрезвычайной ситуации Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле экстренные службы отработали действия при чрезвычайной ситуации. По сценарию, на одном из предприятий случился розлив аммиака - опасного химического вещества.

По сценарию, на предприятии разлился аммиак Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Условно, аммиак разлился из-за пожара, произошедшего в цеху предприятия, о происшествии работники сообщили в службу спасения. Сотрудников завода эвакуировали, на пожаре был создан оперативный штаб пожаротушения, проведена расстановка прибывающих сил и средств.

Экстренные службы отработали навыки по ликвидации ЧС Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В число служб, принимавших участие в учениях, вошли не только сотрудники различных подразделений МЧС, но и медики, полицейские, сотрудники Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

- Дежурная смена техногенной группы поисково-спасательной службы в изолирующих химических костюмах и средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения занималась герметизацией поврежденного резервуара. При проведении осмотра резервуара и прилегающей территории спасателями был обнаружен работник предприятия, его эвакуировали и передали медика. Силами поисково-спасательной службы были завершены работы по герметизации оборудования. Одновременно с этим продолжились работы по разбавлению разлившегося аммиака до безопасной концентрации, - рассказали "Комсомолке" об учениях в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Условный пожар и розлив опасного химического вещества ликвидировали Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В итоге пожар и розлив аммиака ликвидировали.